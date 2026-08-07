Trump Murka Usai Stok Rudal AS Dilaporkan Menipis, Ancam Jebloskan Pembocor Informasi ke Penjara

File yang disediakan oleh Angkatan Udara AS ini menunjukkan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Angkatan Darat AS di Fort Bliss, Texas, pada 23 Februari 2019. (Sersan Cory D. Payne/AP).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memburu para pembocor informasi (leakers) setelah sejumlah media melaporkan bahwa stok amunisi strategis Negeri Paman Sam menyusut drastis selama perang AS dan Israel melawan Iran.
Laporan tersebut memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer AS jika konflik kembali meningkat. Meski demikian, Trump menegaskan negaranya masih memiliki persediaan amunisi dalam jumlah besar dan menilai laporan tersebut sebagai informasi yang menyesatkan.
"AS memiliki persediaan 'amunisi' dalam jumlah sangat besar, terutama untuk jenis tertentu," tulis Trump melalui akun Truth Social, Kamis (6/8).
Ia menambahkan bahwa produksi senjata terus ditingkatkan dan pasokan baru terus dikirim sesuai kebutuhan.
"Jumlah besar sedang diproduksi dan dikirim ke AS sesuai kebutuhan. Kontraktor pertahanan juga sedang membangun jumlah pabrik dan fasilitas produksi terbesar dalam sejarah negara kita," ujar Trump.
Tak hanya membantah laporan itu, Trump juga mengancam pihak yang membocorkan informasi internal pemerintah.
"Para pembocor pernyataan yang bersifat pengkhianatan ini sedang diburu. Hukuman penjara jangka panjang akan diupayakan!" tegasnya.
Pernyataan Trump muncul setelah Reuters, CBS News, dan CNN menerbitkan laporan yang menggambarkan kondisi persediaan amunisi AS lebih mengkhawatirkan dibanding sebelumnya.
Reuters dan CBS melaporkan militer AS hampir menghabiskan stok Army Tactical Missile Systems (ATACMS) dan Precision Strike Missile (PrSM) yang menjadi senjata serangan jarak jauh andalan.
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