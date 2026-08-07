Sistem Air Minum di 12 Negara Bagian AS Diduga Diretas Hacker Pro-Iran

Ilustrasi aktivitas peretasan siber melalui komputer. (The Guardian)
JawaPos.com - Sistem penyediaan air minum dan pengolahan limbah di Amerika Serikat (AS) menjadi sasaran serangan siber. Otoritas menduga aksi ini melibatkan kelompok peretas yang didukung Iran.
Insiden ini dilaporkan telah berdampak pada hingga 12 negara bagian, memicu gangguan operasional pada sejumlah fasilitas penting, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur kritis AS.
Mengutip laporan CBS News yang mengacu pada sejumlah sumber, penyidik federal menduga serangan tersebut berkaitan dengan hacker yang didukung Iran.
Meski demikian, hingga kini pemerintah AS belum mengeluarkan atribusi resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Sebelumnya, pada Juli lalu, Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), dan Badan Keamanan Siber serta Infrastruktur (CISA) telah mengeluarkan peringatan bersama.
Itu setelah mereka menemukan sistem daring milik fasilitas air bersih dan air limbah di sedikitnya tujuh negara bagian berhasil diakses dari jarak jauh oleh pihak tidak berwenang.
Dalam peringatannya, ketiga lembaga tersebut menyebut akses ilegal itu "mengakibatkan hilangnya fungsi pemantauan dan kontrol", atau mengakibatkan hilangnya kemampuan pemantauan dan pengendalian sistem.
Laporan terpisah dari ABC News yang juga mengutip sumber internal menyebut Iran menjadi tersangka utama dalam rangkaian serangan siber tersebut.
Para pelaku diduga mampu melumpuhkan kemampuan operator utilitas untuk memantau kondisi sistem dengan cara mengubah kata sandi hingga menonaktifkan alarm keamanan.
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Akibatnya, sejumlah operator kehilangan kendali jarak jauh terhadap infrastruktur penting sehingga harus mengoperasikan fasilitas secara manual demi menjaga pasokan air tetap berjalan.
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