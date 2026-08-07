2 Pengunggah Konten Prabowo soal Nuklir Iran Ditangkap, Istana: Tanyakan ke Polisi

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi penangkapan dua orang yang diduga terlibat dalam penyebaran konten di media sosial Threads, berisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran yang disertai komentar bernada provokatif.

Prasetyo menegaskan, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian.

"Itu tanyakan ke kepolisian," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).

Politikus Partai Gerindra itu tidak merespons lebih jauh terkait penangkapan dua orang yang diduga melakukan provokatif.

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat (Jabar) sebelumnya menangkap dua pria berinisial AYP, 49, dan AF, 40, terkait unggahan di platform Threads yang memuat pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran disertai komentar yang diduga bersifat provokatif.

Dalam perkara tersebut, AYP telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga membuat, mengedit, sekaligus mentransmisikan konten melalui akun Threads @onthel_kebagusan yang membahas pernyataan Presiden Prabowo terkait program senjata nuklir Iran.