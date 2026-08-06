Iran Capai Kesepakatan dengan Oman soal Jalur Selat Hormuz, Tapi Kapal Masih Belum Dijamin Aman

JawaPos.com - Iran mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur laut paling strategis di dunia yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) global.

Meski begitu, Teheran menegaskan kesepakatan tersebut belum berarti pelayaran di kawasan itu sepenuhnya aman.

Pernyataan ini menjadi sinyal terbaru di tengah upaya membuka kembali Selat Hormuz yang selama berbulan-bulan terganggu akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Jika benar terealisasi, kesepakatan itu berpotensi mengurangi gangguan pasokan energi dunia dan meredakan gejolak harga minyak.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan pembahasan dengan Oman kini telah memasuki tahap akhir. Namun, ia tidak mengungkap rincian teknis mengenai kesepakatan tersebut.

Baqaei menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan pelayaran masih ada karena Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

"Koordinat geografis jalur tersebut telah disepakati dengan Oman," kata Baqaei, seperti dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA.

Ia menambahkan, "Faktor-faktor yang membuat Selat Hormuz tidak aman masih tetap ada dari pihak Amerika Serikat, terutama blokade angkatan laut serta tindakan agresif dan ancaman lainnya terhadap Iran dan kepentingannya."

Hingga kini, baik pemerintah Amerika Serikat maupun Oman belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim Iran tersebut.

Jalur Sementara Dibuka Dua hingga Empat Bulan