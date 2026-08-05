Iran dan Oman Makin Dekat Capai Kesepakatan Buka Selat Hormuz, Akankah Perang Segera Mereda?

JawaPos.com - Iran dan Oman dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.

Jika terealisasi, langkah ini berpotensi meredakan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan sekaligus memulihkan arus distribusi minyak dan gas global.

Menurut dua pejabat kawasan yang berbicara kepada The Associated Press (AP), rancangan kesepakatan mengatur agar kapal yang menuju Teluk Persia memasuki perairan melalui jalur yang berada di bawah kendali Iran, sementara kapal yang keluar akan melintasi jalur yang diawasi Oman.

Meski demikian, kesepakatan tersebut masih menghadapi hambatan besar. Salah satu syarat utama dari pihak Iran adalah Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan yang memberikan kendali Selat Hormuz kepada Iran.

AS Sebut Negosiasi Mengalami Kemajuan

Di tengah proses diplomasi yang terus berlangsung, sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan bisa segera tercapai.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi pembicaraan antara Iran dan Oman menunjukkan perkembangan positif, meski belum mencapai tahap akhir.