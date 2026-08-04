Mesir Diguncang Gempa 5,6 Magnitudo dengan Getaran Meluas ke Berbagai Wilayah Timur Tengah

JawaPos.com – Gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah dekat Kota Suez, Mesir, pada Senin dini hari.

Dilansir dari laman The National News pada Selasa (4/8), Pusat gempa berada sekitar 38 kilometer di utara Suez dengan kedalaman 10 kilometer sehingga getarannya dirasakan di berbagai wilayah Mesir. Selain itu, guncangan juga terasa hingga Jalur Gaza, Yordania, dan Lebanon.

Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika Nasional (NRIAG) menyatakan tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan besar setelah gempa terjadi. Meski demikian, banyak warga melaporkan guncangan berlangsung selama beberapa detik dan cukup kuat hingga membangunkan penduduk di Kairo.

Kementerian Kesehatan Mesir kemudian mengaktifkan rencana tanggap darurat untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul.

Pusat Seismologi Euro-Mediterania menerima lebih dari 3.000 laporan dari masyarakat yang merasakan gempa tersebut. Getaran tercatat meluas ke Kairo, Delta Nil, Alexandria, Port Said, hingga wilayah yang berjarak sekitar 400 kilometer dari pusat gempa.

Diketahui bahwa luas jangkauan guncangan menunjukkan penyebaran gelombang seismik yang mencapai kawasan Mediterania timur.

Bulan Sabit Merah Mesir turut mengaktifkan pusat operasi darurat dan meminta masyarakat menghindari bangunan yang mengalami kerusakan struktural.

Sejumlah insiden kerusakan ringan dilaporkan, termasuk runtuhnya balkon sebuah rumah di Provinsi Suez serta kerusakan pada beberapa bangunan di Kairo dan Sharqia yang mengharuskan evakuasi warga.