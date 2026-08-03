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Rian Alfianto
Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.51 WIB

Iran Eksekusi Mati 2 Mata-mata Israel, Diduga Bantu Mossad

Ilustrasi drone Iran. (IranWire). - Image

Ilustrasi drone Iran. (IranWire).

JawaPos.com - Iran dilaporkan telah mengeksekusi mati dua pria yang diduga terafiliasi dengan badan intelijen Israel, Mossad, pada Senin (3/8).

Keduanya adalah Omid Behzad dan Pouria Safvat. Mereka dihukum mati setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase dan bekerja sama dengan intelijen Israel.

Media peradilan Iran, Mizan, melaporkan eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung Iran menguatkan vonis hukuman mati terhadap kedua terpidana.

Menurut Mizan, Behzad dan Safvat dituduh mengirim koordinat, foto, serta informasi mengenai lokasi militer dan fasilitas keamanan Iran kepada agen Mossad melalui sejumlah saluran komunikasi yang berafiliasi dengan Israel.

Aktivitas itu disebut terjadi selama perang 12 hari pada 2025 dan konflik 40 hari pada 2026.

Keduanya diklaim ditangkap oleh Organisasi Intelijen Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Namun, otoritas tidak mengungkap kapan, di mana, maupun bagaimana proses penangkapan dilakukan.

Behzad Dituduh Kontak Langsung dengan Mossad

Mizan menyebut Omid Behzad memiliki kontak langsung dengan pengelola kanal Telegram yang dikaitkan dengan Israel.

Ia juga dituduh mendukung operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran. Sebagai bukti, media peradilan itu mengutip pengakuan Behzad.

Namun, berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) selama bertahun-tahun menuduh aparat Iran kerap memperoleh pengakuan melalui tekanan, penyiksaan, atau kondisi penahanan yang tidak manusiawi.

Safvat Dituduh Memotret Sistem Pertahanan Udara

Sementara itu, Pouria Safvat disebut memotret sistem pertahanan udara Iran dari atap bangunan dan mengirimkan gambar tersebut melalui jaringan komunikasi yang diklaim terhubung dengan Israel.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Mizan
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