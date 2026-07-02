Pasukan Israel Gencar Lakukan Operasi Militer, Seluruh Wilayah Gaza jadi Sasaran Penembakan Artileri hingga Penghancuran Rumah

Ilustrasi: dampak serangan terbaru Israel di Gaza Palestina. (ANSA)
JawaPos.com - Pasukan zionis Israel kian gencar melakukan operasi militer ke wilayah Gaza dan Kota Khan Younis, Rafah, Palestina, Selasa (30/7).
Mereka melakukan penembakan artileri, penghancuran rumah dan infrastruktur sipil, serta penargetan lingkungan perumahan, yang mengakibatkan puluhan keluarga mengungsi.
Koresponden WAFA melaporkan bahwa pasukan penjajah Israel pada Selasa pagi meluncurkan empat operasi penghancuran besar-besaran yang menargetkan rumah dan infrastruktur sipil di daerah timur dan timur laut Khan Younis.
Penembakan artileri juga menghantam daerah barat laut Rafah, sementara kendaraan militer Israel melepaskan tembakan ke wilayah timur Khan Younis.
Dilansir dari Antara, Kamis (2/7), di Kota Gaza, pasukan Israel juga meledakkan sebuah robot jebakan yang dipasang sejumlah besar bahan peledak, yang menargetkan rumah-rumah di lingkungan Tuffah di timur laut kota.
Kejadian Ini bertepatan dengan tembakan intens dari kendaraan militer dan ledakan sporadis di lingkungan Shuja'iyya dan Tuffah.
Penembakan meluas ke daerah timur Beit Lahia di Jalur Gaza utara, yang juga menargetkan daerah Atatra di barat laut Kota Gaza.
Sejumlah sumber medis melaporkan bahwa delapan warga Palestina, termasuk dua anak, tewas dan sejumlah lainnya terluka pada Senin.
Menurut sumber kesehatan, total korban tewas sejak pelanggaran gencatan senjata terjadi pada Oktober 2025 bertambah menjadi 1.045 orang, dengan 3.380 lainnya terluka.
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