Gaza Kembali Dibombardir Israel, Gencatan Senjata Tak Dihiraukan Militer Zionis

Tentara Israel di dalam kompleks Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kota Gaza (Al-Jazeera) JawaPos.com - Delapan warga Palestina, termasuk dua anak, tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh Jalur Gaza pada Minggu (2/8), meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata.

Sumber medis di Rumah Sakit Nasser, di kota Khan Younis, Gaza selatan, mengatakan bahwa tiga warga Palestina tewas sementara tiga lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Qarara yang terletak di barat laut kota.

Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmoud Zaki Al-Hams (38), istrinya Fatima Al-Hams (37), serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit.

Sumber-sumber lokal juga melaporkan bahwa artileri Israel menggempur kawasan Dar Al-Salam di pusat Khan Younis. Hingga saat ini belum ada laporan korban akibat serangan tersebut.

Kemudian, di Gaza tengah, Kamal Abu Muailiq (68) dan istrinya, Huda (59), tewas setelah sebuah helikopter Israel menyerang rumah mereka di kawasan Al-Mashaala yang berada sebelah barat Deir al-Balah, menurut sumber medis dan para saksi.

Di Kota Gaza, serangan Israel lainnya yang menyasar sebuah apartemen di Menara Al-Sousi, dekat kawasan pelabuhan, Serangan tersebut menewaskan tiga warga Palestina, yakni Abdullah Abu Taif (33), istrinya Abeer Anan (29), serta putra mereka yang berusia lima tahun, Azzam, menurut sumber medis di Rumah Sakit Al-Shifa.

Seorang warga Palestina lainnya terluka dalam serangan Israel terpisah yang menargetkan sebuah apartemen di dekat Masjid Palestina, di lingkungan Al-Nasr, Gaza City bagian barat.

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