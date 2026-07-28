Tingkatkan Kualitas Layanan, MER-C Indonesia Terapkan Sistem Digital di Klinik Gaza

JawaPos.com - Organisasi sosial kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia, melakukan transformasi sistem digital. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di MER-C Indonesia Medical Center di Jalur Gaza.
Menurut pernyataan tertulis di akun Instagram MER-C Indonesia, Insinyur Teknologi Informasi MER-C Indonesia Medical Center, Sameh Al-Jazzar, mengatakan bahwa pihaknya memulai transformasi digital dengan memasang koneksi internet melalui Kementerian Kesehatan.
“Sistem informasi kesehatan elektronik kami beroperasi melalui Kementerian Kesehatan menggunakan aplikasi berbasis web,” kata Al-Jazzar, dilansir dari Antara, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan bahwa sistem digital mengelompokkan pasien berdasarkan usia, jenis penyakit, dan kebutuhan layanan, sekaligus mengatur antrean. Setelah registrasi, pasien secara otomatis diarahkan ke klinik yang sesuai dengan keluhan masing-masing.
Al-Jazzar juga mengatakan bahwa sistem digital itu mulai diterapkan sekitar satu tahun yang lalu. Menurutnya, karena kondisi yang sulit di Jalur Gaza, seluruh rekam medis sebelumnya masih menggunakan kertas, sehingga proses pelayanan menjadi jauh lebih rumit.
Dia mengatakan bahwa dengan sistem digital yang diterapkan saat ini, dokter dapat mengakses riwayat kesehatan pasien hanya dengan satu klik tanpa memerlukan dokumen fisik.
Bahkan, lanjutnya, jika pasien kehilangan dokumen mereka, seluruh data medis tetap tersimpan dengan aman di server Kementerian Kesehatan, sehingga pelayanan dapat terus diberikan secara optimal.
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Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 73.000 orang dan melukai lebih dari 174.000 lainnya dalam serangan brutal sejak Oktober 2023. Serangan tersebut telah menghancurkan wilayah tersebut, dengan PBB memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza sekitar 70 miliar dolar AS (Rp1.267 triliun).
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