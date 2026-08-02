Trump Batalkan Rencana Serangan Besar-besaran ke Iran, Ini Alasannya!

Ilustrasi mimik wajah marah Donald Trump. (CNN)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (1/8) mengatakan bahwa ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Hal ini setelah Teheran dan negara-negara lain di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan kerangka kesepakatan damai.
Trump juga menyebut Israel telah bergabung dalam komitmen tersebut.
Dilansir dari Antara, Minggu (2/8), dalam unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengklaim bahwa semua pihak telah menyetujui batas-batas dari potensi kesepakatan yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera, penuh, dan total, serta diakhirinya ancaman nuklir Iran.
Trump mengatakan bahwa ia setuju membatalkan serangan tersebut “demi kepentingan masa depan dunia dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur.”
Namun, ia menegaskan keputusan itu bergantung pada kemampuan semua pihak untuk “segera mencapai kesepakatan.”
“AS berada dalam kondisi siap dan siaga untuk melancarkan serangan Republik Islam Iran, dengan tingkat kekuatan militer, daya tempur, dan kemampuan yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II,” tulis Trump.
Ia juga mengatakan Israel telah menyetujui komitmen tersebut untuk menunda serangan.
“Semua pihak, segera bekerja dan tuntaskan ini,” tambah Trump.
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