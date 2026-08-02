Iran Kecam AS yang Pakai Isu Selat Hormuz sebagai Dalih Serangan

JawaPos.com - Iran mengecam Amerika Serikat karena menggunakan isu pelayaran di Selat Hormuz sebagai alasan untuk membenarkan aksi militer dan tekanan terhadap Teheran.

Dilansir dari Antara pada Minggu (2/8), Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan, Teheran akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan nasionalnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah CBS News melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Israel tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur energi Iran yang dapat dilancarkan pada akhir pekan ini.

Menurut laporan itu, Iran juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga di Timur Tengah, meskipun ketegangan dengan Washington terus meningkat.

Pada 18 Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri konflik yang meletus pada 28 Februari.

Namun, sejak 8 Juli, pasukan Amerika Serikat telah melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.