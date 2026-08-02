Putra Mahkota Saudi Pangeran MBS Khawatirkan Rencana Serangan Besar-besaran AS ke Iran

Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS)
JawaPos.com - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, menyampaikan kekhawatiran kepada Presiden AS Donald Trump, terkait laporan mengenai rencana serangan besar-besaran baru Amerika Serikat terhadap Iran.
Percakapan melalui telepon itu berlangsung ketika Washington dilaporkan tengah mempersiapkan operasi militer berskala besar terhadap Iran.
"Pihak Saudi menyampaikan kekhawatiran mereka dan meminta penjelasan mengenai rencana tindakan yang akan diambil," kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Axios, dlansir dari Antara, Minggu (2/8).
Sumber lain yang mengetahui isi pembicaraan itu mengatakan, Mohammed bin Salman mendesak Trump untuk meredakan ketegangan dan membatalkan rencana serangan terhadap Iran.
Peringatan itu dikeluarkan sehari setelah Trump mengancam akan melancarkan serangan yang disebutnya sangat keras terhadap Iran.
Perkembangan tersebut terjadi setelah sejumlah kedutaan besar AS di Timur Tengah mengeluarkan peringatan keamanan kepada warga negara Amerika Serikat terkait kemungkinan terjadinya eskalasi situasi.
Menurut Axios, Gedung Putih dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menolak memberikan komentar mengenai pembicaraan tersebut.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menghubungi para mitranya dari Turki, Pakistan, dan Arab Saudi.
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Dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menegaskan bahwa setiap tindakan agresi dari Amerika Serikat maupun Israel akan dibalas dengan tindakan yang "tegas dan proporsional" oleh Iran.
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