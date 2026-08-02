Jasa Bersih Rumah dari Pekerja Filipina Makin Diminati Warga Jepang, Permintaan Terus Meningkat

JawaPos.com - Jasa rumah tangga yang mempekerjakan pekerja asal Filipina semakin diminati di Jepang di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bantuan pekerjaan domestik. Dalam satu dekade terakhir, salah satu penyedia layanan bahkan mencatat jumlah tenaga kerjanya hampir dua kali lipat.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (1/8), tren tersebut berkembang sejak pemerintah Jepang pada 2016 mulai mengizinkan warga negara asing bekerja sebagai tenaga rumah tangga di kawasan strategis nasional. Pekerja asal Filipina menjadi pilihan utama karena dikenal ramah, tekun, dan telah memiliki pengalaman di bidang tersebut.

Salah seorang pekerja asal Filipina memulai tugas pertamanya di rumah pelanggan pada Februari lalu, sekitar sebulan setelah tiba di Jepang. Ia mendengarkan dengan saksama penjelasan pelanggan mengenai penggunaan alat kebersihan dan urutan pemakaian cairan pembersih, sambil mencatat setiap instruksi yang disampaikan dalam campuran bahasa Inggris dan Jepang.

"Pekerja asal Filipina ramah, mudah diajak berkomunikasi, dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga saya merasa tenang," ujar pelanggan tersebut.

Sebelum 2015, hanya rumah tangga tertentu, seperti milik diplomat asing, yang diizinkan mempekerjakan pekerja rumah tangga dari luar negeri. Namun, perubahan aturan pada tahun itu membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di wilayah tertentu sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja sekaligus mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor jasa rumah tangga.

Setelah aturan direvisi, perusahaan Pinay International Co. yang berbasis di Tokyo mulai merekrut pekerja rumah tangga asal Filipina secara khusus. Saat ini perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 200 pekerja penuh waktu yang melayani pelanggan di Tokyo, Prefektur Kanagawa, Osaka, dan Hyogo.

Perusahaan merekrut calon pekerja langsung dari Filipina serta memberikan pelatihan menyeluruh sebelum dan sesudah mereka tiba di Jepang. Selain pelatihan kerja, perusahaan juga membantu kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk penyediaan tempat tinggal.

"Kehadiran talenta asing yang aktif bekerja kemungkinan akan ikut menghidupkan kembali Jepang," ujar Chief Executive Officer (CEO) Pinay International Tetsuya Moteki.

Survei Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang menunjukkan pasar jasa rumah tangga terus berkembang seiring bertambahnya jumlah keluarga dengan suami dan istri yang sama-sama bekerja. Untuk menjaga kualitas layanan, kementerian juga menerapkan sistem sertifikasi bagi penyedia jasa agar masyarakat lebih mudah memilih perusahaan yang terpercaya.