Donald Trump Ngamuk, Iran Kirim 'Serangan Kejutan' ke Pangkalan Militer AS di Timur Tengah, Ancam Balas Lebih Keras

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan apa yang disebut sebagai 'serangan kejutan' terhadap pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Presiden AS Donald Trump langsung merespons dengan ancaman serangan balasan besar-besaran, menandai berakhirnya jeda singkat konflik yang sempat meredakan situasi dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM), Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menembakkan sejumlah rudal balistik dari wilayah Iran pada Selasa malam waktu AS. Seluruh rudal berhasil dicegat sehingga tidak menimbulkan korban maupun kerusakan.

"Pasukan Korps Garda Revolusi Islam meluncurkan beberapa rudal balistik dari Iran dalam upaya serangan mendadak terhadap pasukan AS yang berbasis di Timur Tengah," tulis CENTCOM melalui akun resminya di X.

Trump mengonfirmasi bahwa dirinya akan memerintahkan serangan balasan terhadap Iran. Ia menilai aksi tersebut sebagai eskalasi serius setelah beberapa hari kedua kubu menghentikan serangan.

"Kami akan memukul mereka dengan keras. Mereka akan mendapat pukulan," kata Trump kepada reporter Fox News.

Trump bahkan melontarkan pernyataan yang lebih keras.

"Kami akan mengalahkan f- - s--- dari mereka," tambahnya, seperti dikutip Fox News.