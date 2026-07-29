PM Irak Gelar Rapat Darurat Dewan Menteri usai Kawasannya Diserang AS dan Arab Saudi

JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) Irak Ali al-Zaidi memerintahkan rapat darurat Dewan Menteri untuk Keamanan Nasional. Hal ini digelar setelah serangan udara gabungan oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat terhadap negara tersebut pada Rabu (29/7) dini hari.

Dilansir dari Antara, dalam sebuah pernyataan, Satuan Media Keamanan Irak menyebutkan PM al-Zaidi, yang juga menjabat sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Irak, menginstruksikan dewan tersebut untuk segera mengadakan rapat sebagai tanggapan atas perkembangan situasi keamanan dan serangan udara yang menimpa negara tersebut.

Pernyataan resmi mengenai perkembangan situasi dan keputusan yang diambil dalam rapat akan diumumkan setelah pertemuan selesai, tambah pernyataan Satuan Media Keamanan Irak itu.

Rapat darurat tersebut digelar setelah Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan pasukan gabungan AS dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi terhadap kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Irak.

CENTCOM mengeklaim operasi tersebut menyasar lokasi-lokasi yang terkait dengan serangan terhadap pasukan AS dan infrastruktur energi Arab Saudi.

Menurut CENTCOM, jet tempur AS dan Arab Saudi menyerang sejumlah fasilitas logistik dan gudang senjata di Irak timur.

Serangan itu disebut sebagai respons atas lebih dari 30 serangan pesawat nirawak yang diduga diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dalam kurun waktu 72 jam sebelumnya.

Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), koalisi kelompok bersenjata Syiah yang mayoritas didukung Iran, menyatakan sejumlah markas mereka terkena serangan.