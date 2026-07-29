Teheran Desak PBB Memainkan Peran Aktif dalam Rekonstruksi di Iran Pascaperang

JawaPos.com - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran aktif dalam upaya rekonstruksi dan asesmen kerusakan di Iran, akibat perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Hal tersebut disampaikan Gharibabadi saat menerima Kepala Perwakilan PBB di Iran Christine Weigand pada Selasa (28/7).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenlu Iran menegaskan pentingnya kerja sama antara Iran dan PBB. Ia mendorong kantor-kantor PBB di Iran untuk memanfaatkan keterampilan sumber daya manusia Iran yang berharga secara lebih optimal.
Ia kemudian menjabarkan dampak dan konsekuensi atas dua perang terkini yang dihadapi Republik Islam Iran.
Gharibabadi mendesak agar badan serta kantor PBB semakin aktif mendukung proses rekonstruksi dan meninjau kekerasan serta kerusakan yang terjadi.
Badan-badan PBB juga didorong menyampaikan gambaran realistis mengenai dampak perang terhadap kemanusiaan dan ekonomi serta memobilisasi sumber daya dan bantuan internasional untuk memfasilitasi proyek-proyek rekonstruksi dan pembangunan.
Sementara itu, Christine Weigand menyampaikan apresiasi terhadap sudut pandang dan kerja sama yang diberikan Iran, sembari mengamini pentingnya mengoptimalkan personel Iran yang berketerampilan tinggi di kantor-kantor PBB.
Weigand mengungkapkan kesiapan Kantor Perwakilan PBB di Iran untuk menyerahkan informasi kerusakan kepada badan-badan khusus dan mendukung penyesuaian program kerja sama menurut situasi terkini di Iran.
Ia juga menegaskan komitmen pihaknya memobilisasi sumber daya finansial dan menghimpun dukungan mitra-mitra pembangunan untuk Iran.
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