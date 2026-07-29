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Antara
Kamis, 30 Juli 2026 | 00.25 WIB

Survei Yougov dan Economist: Mayoritas Warga AS Berpandangan Negatif Terhadap Netanyahu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu&nbsp; (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP) - Image

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu&nbsp; (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP)

JawaPos.com - Mayoritas warga Amerika Serikat memiliki pandangan negatif terhadap petinggi rezim zionis Israel Benjamin Netanyahu. Ihwal hal ini berdasarkan sebuah survei yang dilakukan YouGov dan Economist.

Menurut survei yang berlangsung pada 25-27 Juli tersebut, sebanyak 54 persen dari 1.559 responden AS memiliki pandangan negatif terhadap Netanyahu, dengan hanya 23 persen responden di antaranya yang masih menilai Netanyahu secara positif.

Hasil survei itu juga mendapati 47 persen responden AS meyakini Netanyahu bersalah atas kejahatan perang di Jalur Gaza dan tindakannya itu merusak hubungan AS-Israel.

Kemudian, 49 persen responden sepakat bahwa Pemerintah AS seharusnya menahan Netanyahu, jika dia menginjakkan kakinya di wilayah AS, berdasarkan perintah penahanan yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sementara itu, hanya 27 persen yang menolak langkah tersebut.

Sebelumnya, pada November 2024, ICC menerbitkan perintah penahanan bagi Netanyahu dan bekas petinggi pertahanan rezim zionis, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang di Jalur Gaza.

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak untuk menangkap Netanyahu apabila dia berkunjung ke AS.

Editor: Kuswandi
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