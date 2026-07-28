Iran: Blokade Laut oleh AS Bentuk Eskalasi Perang di Kawasan

Kapal perang AS dikerahkan kembali dalam blokade laut terhadap Iran di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara (The Guardian)

JawaPos.com - Markas Besar Sentral Khatam al-Anbiya Iran memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat yang bertujuan memblokade laut akan dianggap sebagai "eskalasi perang di kawasan."

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Fars News Agency, Senin, komando militer itu menuduh Washington mengancam kapal-kapal Iran, kapal dagang, dan kapal tanker minyak di perairan pesisir dan teritorial Iran selama tiga hari terakhir.

"Tindakan AS ini akan dianggap sebagai eskalasi perang di kawasan," tegas pernyataan tersebut dilansir dari Antara, Selasa (28/7).

"Sebagaimana telah dibuktikan oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran di medan perang, mereka tidak akan membiarkan ancaman atau tindakan bermusuhan dari militer teroris negara itu tanpa balasan, dan akan menghadapinya," kata komando tersebut.

Sebelumnya pada Sabtu, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa blokade laut AS terhadap Iran masih berlaku penuh.

Selama blokade, CENTCOM menyebutkan bahwa pasukan AS telah mengalihkan 12 kapal dagang yang berusaha menerobos, menonaktifkan dua kapal yang tidak mematuhi, serta menaiki dua kapal lain untuk memverifikasi kepatuhan hingga 25 Juli.

Ketegangan antara AS dan Iran meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan Washington melakukan serangan terhadap Iran.