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Antara
Senin, 20 Juli 2026 | 18.40 WIB

Warga Gaza rayakan kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026

Timnas Spanyol berhasil angkat trofi Piala Dunia 2026. (@sefutbol/Instagram) - Image

Timnas Spanyol berhasil angkat trofi Piala Dunia 2026. (@sefutbol/Instagram)

JawaPos.com - Warga Palestina berkumpul di sejumlah kafe di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza tengah, Minggu (19/7), untuk nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 dan merayakan kemenangan Spanyol atas Argentina.

Acara nonton bareng itu memberi ruang bagi masyarakat Gaza untuk sejenak melupakan tekanan perang dan kesulitan atas kehidupan sehari-hari mereka di wilayah tersebut.

Sebagian besar warga Gaza yang menonton final Piala Dunia 2026 itu mendukung Spanyol karena telah ikut membela hak rakyat Palestina selama ini.

"Kami datang kemari untuk mendukung Spanyol karena mereka berdiri bersama rakyat Palestina selama bertahun-tahun," kata Numan Abdullah, seorang warga Gaza yang ikut nonton bareng final Piala Dunia 2026.

Abdullah mengatakan dukungan itu juga membawa pesan perdamaian dan solidaritas kepada negara-negara yang mendukung Palestina.

"Kami adalah rakyat yang mendambakan perdamaian," tambahnya.

Spanyol menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada perpanjangan waktu di pertandingan final pada Minggu.

Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Spanyol setelah kemenangan perdananya pada 2010.

Sementara itu, Argentina gagal mempertahankan titel juara dunia setelah keluar sebagai pemenang pertama pada final Piala Dunia 2022 di Qatar.

Editor: Estu Suryowati
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