Trump Minta Israel Mundur, Tel Aviv Ngeyel: Menhan Tegaskan IDF Tetap Bertahan di Gaza, Lebanon, dan Suriah

JawaPos.com - Israel memastikan tidak akan menarik IDF (Israel Defence Forces) dari wilayah yang disebut sebagai 'zona keamanan' di Gaza, Lebanon, dan Suriah meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan telah meminta Tel Aviv untuk melakukan penarikan pasukan.

Sikap ngeyel tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, dalam pembicaraannya dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Kantor Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa Israel Katz berbicara melalui sambungan telepon dengan Pete Hegseth pada Kamis (16/7).

Melansir TRT World, dalam percakapan itu, Katz menegaskan negaranya bertekad mempertahankan kehadiran militer di wilayah-wilayah yang dianggap penting bagi keamanan nasional Israel.

Menurut pernyataan resmi kantornya, Katz menekankan bahwa keberadaan pasukan Israel di Suriah, Gaza, dan Lebanon bertujuan melindungi perbatasan serta masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dari ancaman kelompok bersenjata.

"Israel bertekad untuk tetap berada di zona keamanan di Suriah, Gaza, dan Lebanon guna melindungi perbatasan Israel dan masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan dari ancaman yang ditimbulkan kelompok-kelompok militan," kata Katz.

Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak pernah meminta AS menggantikan peran militernya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Trump Dikabarkan Minta Netanyahu Tarik Pasukan Pernyataan Katz muncul hanya beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump dilaporkan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik pasukan Israel dari Suriah dan Lebanon.