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Minggu, 26 Juli 2026 | 23.51 WIB

Sirkuit Sepang Berpeluang Jadi Seri Pengganti F1, Usai GP Bahrain dan Arab Saudi Dibatalkan

Sirkuit Sepang di Malaysia. (Dok. JP)

JawaPos.com – Setelah sembilan tahun absen, Sirkuit Sepang berpeluang kembali masuk kalender Formula 1 musim 2026. Ya, F1 tengah mempertimbangkan Grand Prix Malaysia sebagai salah satu seri pengganti setelah GP Bahrain dan GP Arab Saudi dibatalkan.

Menurut laporan Sky Sports, F1 sebelumnya hampir memastikan GP Bahrain kembali digelar pada awal Oktober. Namun, rencana tersebut batal setelah situasi konflik di Timur Tengah kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Sepang, yang memang menjadi salah satu pihak yang menawarkan diri sebagai tuan rumah balapan pengganti, kemudian muncul sebagai salah satu opsi utama. Balapan tersebut rencananya digelar pada 4 Oktober, mengisi jeda antara GP Azerbaijan (26 September) dan GP Singapura (11 Oktober).

Laporan dari Sky Sports juga menyebutkan bahwa pertimbangan untuk kembali ke Sepang dipengaruhi ketidakpastian dua seri penutup musim, yakni GP Qatar dan GP Abu Dhabi. Jika situasi di Timur Tengah tidak membaik, kedua balapan tersebut juga berpotensi dibatalkan.

Sementara itu, pilihan F1 di Eropa pada akhir musim sebenarnya cukup terbatas karena faktor cuaca. Namun, beberapa sirkuit seperti Portimao di Portugal dan Istanbul Park di Turki tetap masuk dalam daftar alternatif jika dibutuhkan balapan pengganti.

Pembalap Mercedes George Russell berharap F1 tetap bisa menggelar 24 seri musim ini.

“Saya ingin musim ini tetap berisi 24 balapan. Jika kami tidak bisa balapan di Timur Tengah, saya berharap ada dua balapan pengganti,” kata Russell. 

 

Editor: Hendra
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