PM Baru Inggris Andy Burnham Sebut Siap Berseberangan dengan Trump Demi Kepentingan Nasional

JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) baru Inggris Andy Burnham menegaskan tidak akan ragu mengkritik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump apabila langkah tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Inggris.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa hubungan London dan Washington di bawah kepemimpinannya tidak selalu akan berjalan seirama.

Sikap Burnham muncul di tengah sorotan terhadap dinamika hubungan kedua negara setelah dirinya resmi menggantikan Keir Starmer sebagai perdana menteri.

Meski pemerintahan Trump disebut masih membuka ruang kerja sama, Burnham menegaskan kepentingan Inggris akan selalu menjadi prioritas utama.

Dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan pada Minggu, Burnham mengakui perbedaan pandangan dengan Trump bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi.

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak akan memiliki pandangan yang berbeda darinya (Trump), bahwa saya tidak perlu menyampaikan gagasan lain yang menurut saya benar bagi Inggris," kata Burnham.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi mengenai bagaimana arah hubungan Inggris dengan Amerika Serikat setelah pergantian kepemimpinan di Downing Street.

Saat ditanya apakah ia memercayai Trump, Burnham tidak memberikan jawaban secara langsung. Ia memilih menekankan bahwa situasi global terus berubah sehingga setiap kebijakan harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.