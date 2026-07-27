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Antara
Senin, 27 Juli 2026 | 21.59 WIB

PM Inggris Andy Burnham Siap Kritik Trump untuk Lindungi Kepentingan Nasional

Donald Trump. (@realdonaldtrump/Instagram) - Image

Donald Trump. (@realdonaldtrump/Instagram)

JawaPos.com - Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham mengatakan siap mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu akan dilakukan apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Inggris.

Pada Jumat, surat kabar Daily Mail mengutip sumber yang dekat dengan Gedung Putih yang menyebut Trump masih berniat mentoleransi Burnham dengan harapan ia tidak menjadi perdana menteri Inggris terakhir selama masa jabatan Trump. Menurut sumber tersebut, Trump akan "mentoleransi" Burnham untuk saat ini.

Dilansir dari Antara, Senin (27/7), dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan pada Minggu, Burnham mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan tidak akan memiliki pandangan yang berbeda dengan Trump.

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak akan memiliki pandangan yang berbeda darinya (Trump), bahwa saya tidak perlu menyampaikan gagasan lain yang menurut saya benar bagi Inggris," kata Burnham.

Burnham juga ditanya apakah ia memercayai pemimpin AS tersebut. Namun, ia menghindari memberikan jawaban langsung dan hanya mengatakan bahwa dunia terus berubah.

Ia menilai setiap perkembangan harus direspons sesuai situasi yang terjadi.

"Anda harus membela kepentingan nasional Anda sendiri di atas segalanya. Itulah yang harus dilakukan jika ingin menjalankan tugas ini dengan benar," ujar Burnham.

Pada Senin, proses serah terima jabatan dari Keir Starmer kepada Burnham resmi berlangsung.

Pemimpin Reform UK Nigel Farage sebelumnya menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum setelah Burnham mengumumkan niatnya untuk menerapkan "perubahan terbesar" terhadap politik dan perekonomian Inggris dalam 40 tahun terakhir.

Editor: Kuswandi
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