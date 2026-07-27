Trump Bantah AS Kekurangan Amunisi usai Putuskan Hentikan Sementara Serangan ke Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah spekulasi bahwa keputusan menghentikan sementara serangan terhadap Iran dipicu oleh menipisnya stok amunisi militer AS.

Trump menegaskan negaranya masih memiliki persediaan senjata dalam jumlah jauh lebih besar dibanding negara lain dan tidak mengalami kekurangan amunisi.

Bantahan itu muncul setelah The Wall Street Journal melaporkan bahwa penghentian operasi militer dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran sejumlah pejabat AS terhadap kondisi persediaan amunisi setelah 13 hari berturut-turut melancarkan serangan ke Iran.

Menurut laporan yang mengutip pejabat-pejabat yang mengetahui pembahasan internal pemerintah AS, Trump pada akhir pekan memutuskan untuk tidak memperpanjang serangan, meski militer sebelumnya telah menyiapkan rencana ofensif besar yang diperkirakan bisa berlangsung hingga dua pekan.

Namun, Trump menepis anggapan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kemampuan persenjataan AS.

"Kita memiliki amunisi jauh lebih banyak daripada siapa pun di dunia, dan jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan," kata Trump kepada The Wall Street Journal.

Pernyataan itu menegaskan bahwa penghentian sementara operasi militer bukan disebabkan oleh keterbatasan stok amunisi. Meski demikian, para pejabat yang dikutip media tersebut mengatakan opsi serangan terhadap Iran masih tetap terbuka karena situasi di kawasan Timur Tengah dinilai terus berubah.