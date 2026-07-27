Di Tengah Peperangan, Iran Masih Bertukar pesan dengan AS, tapi Belum Sampai Perundingan

JawaPos.com - Iran menyatakan masih bertukar pesan dengan Amerika Serikat. Kendati demikian, kondisi saat ini belum memungkinkan untuk memulai perundingan, karena tindakan militer Washington dinilai telah merusak jalur diplomasi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan, prioritas utama Teheran saat ini adalah mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan rakyat Iran.
"Kami masih saling bertukar pesan, tetapi prioritas kami saat ini adalah mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan rakyat Iran," kata Baqaei dalam wawancara dengan stasiun televisi Austria ORF, dilansir dari Antara, Senin (27/7)
Ia menuduh Amerika Serikat berulang kali merusak upaya diplomasi.
Menurut Baqaei, tindakan militer AS telah menghancurkan prasyarat yang diperlukan untuk melanjutkan perundingan dan melanggar kesepahaman yang sebelumnya dicapai dengan Iran.
Ia menyebut serangan terbaru AS sebagai kelanjutan dari "perang ilegal" terhadap Iran dan mencerminkan kegagalan Washington memenuhi komitmennya.
Mengenai Selat Hormuz, Baqaei mengatakan Iran telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pelayaran internasional.
Namun, katanya, Iran tidak akan membiarkan jalur pelayaran strategis itu digunakan sebagai sarana untuk mengancam keamanan nasionalnya.
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