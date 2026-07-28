Sebut Ada Peluang Baik untuk Capai Kesepakatan dengan Iran, Trump Siapkan Opsi Militer Jika Negosiasi Gagal

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada "peluang yang baik" untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Kendati demikian, dia memperingatkan bahwa AS tetap akan melanjutkan operasi militer jika negosiasi gagal.
"Mereka ingin bertemu dan kami sedang bertemu. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Ada peluang kita bisa mencapai kesepakatan. Tanpa langkah yang kami ambil, mereka bahkan tidak akan mau berbicara dengan kami. Kami sedang berbicara dengan Iran saat ini. Pembicaraan kami berjalan lancar," kata Trump kepada wartawan, dilansir dari Antara, Selasa (28/7).
Dia kembali menekankan bahwa akan ada perkembangan terkait pembicaraan dengan Iran.
"Jadi, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar akan ada perkembangan. Jika tidak, maka kami akan kembali melakukan apa yang kami lakukan dua hari lalu. Mereka tidak akan meminta pertemuan itu jika kinerja kami buruk. Satu-satunya alasan mereka ingin bertemu adalah karena kami telah memberikan tekanan yang sangat kuat kepada mereka," kata Trump tanpa merinci lebih lanjut lagi.
Terkait pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang mengatakan Rusia berbagi intelijen satelit dengan Iran; Trump akan meminta klarifikasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Baiklah, kami akan segera mengetahuinya. Saya akan menanyakan hal itu kepada Putin. Kami akan mengetahuinya," kata Trump.
Soal apakah sependapat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai Iran, Trump mengatakan hubungan mereka cukup dekat, tetapi memiliki sedikit perbedaan.
Trump dijadwalkan bertemu Netanyahu di Gedung Putih, Selasa, dan telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat pemerintah AS kepada Anadolu.
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