Trump Peringatkan Tiongkok dan Rusia soal Iran: Akan Sangat Buruk Jika Kirim Senjata

Presiden AS Donald Trump. (Instagram/@realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada Tiongkok dan Rusia agar tidak memasok senjata ke Iran. Trump menegaskan kedua negara telah memberikan jaminan kepadanya bahwa mereka tidak akan menjual ataupun mengirim persenjataan kepada Teheran.

Menurutnya, jika komitmen itu dilanggar, konsekuensinya akan 'sangat buruk' bagi Beijing maupun Moskow.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun Truth Social pada Jumat (24/7) di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap potensi dukungan militer kepada Iran di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah.

Trump mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memberikan jaminan langsung saat keduanya bertemu di Beijing. Menurut Trump, Xi menegaskan Tiongkok tidak akan memasok maupun menjual senjata kepada Republik Islam Iran, termasuk melalui perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

"Presiden Xi, pada pertemuan kami baru-baru ini di Beijing, Tiongkok, mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan, dalam keadaan apa pun, memberikan atau menjual Senjata kepada Republik Islam Iran - Dan pernyataan itu termasuk Perusahaan Tiongkok. Mengingat hubungan kami, aku menerima kata-katanya dan, selain itu, aku juga memberikan bantuan yang sangat besar kepadanya," tulis Trump di Truth Social.

Trump mengaku mempercayai komitmen Xi tersebut. Ia juga menyinggung hubungan baik yang menurutnya terjalin dengan pemerintah Tiongkok sebagai alasan dirinya yakin janji itu akan dipenuhi.

Putin Disebut Berikan Jaminan Serupa Selain Tiongkok, Trump menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah menyampaikan komitmen serupa. Meski Rusia masih terlibat perang dengan Ukraina, Trump mengatakan Putin memahami posisi Amerika Serikat terkait penyaluran senjata.

Menurut Trump, Rusia telah memastikan tidak akan menjual persenjataan kepada Iran.