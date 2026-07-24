Donald Trump Ancam Pakai Dana Iran Rp 1.600 Triliun untuk Ganti Rugi Kapal di Selat Hormuz, Teheran Beri Respons Serius 

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menggunakan aset Iran yang dibekukan oleh Washington untuk membayar kerusakan kapal dan kargo di Selat Hormuz.

Pernyataan tersebut langsung memicu kecaman keras dari Teheran yang menilai langkah itu dapat menjadi preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

Pernyataan Trump muncul ketika konflik antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas. Serangan militer kedua negara masih berlangsung, sementara ancaman terhadap jalur pelayaran strategis Selat Hormuz semakin meningkatkan kekhawatiran dunia terhadap stabilitas pasokan energi global.

Melalui platform Truth Social, Trump mengatakan seluruh kerusakan terhadap kapal dan muatan di Selat Hormuz akan diganti menggunakan dana milik Iran yang saat ini berada di bawah kendali Amerika Serikat.

"Kerusakan tersebut mungkin sangat besar, tetapi inilah hal yang adil dan layak untuk dilakukan," tulis Trump.

Trump menegaskan dana yang digunakan berasal dari 'uang Iran yang dimiliki dan dikendalikan oleh Amerika Serikat'.

Iran Sebut Langkah AS Sangat Berbahaya

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keras pernyataan Trump. Menurutnya, penggunaan aset negara lain untuk membayar klaim yang tidak berkaitan merupakan tindakan yang dapat merusak tatanan hukum internasional.