Belut Hidup Masuk Lewat Anus, Usus Pria Ini Robek 5 Cm hingga Jalani Operasi Darurat

JawaPos.com - Seorang nelayan berusia 55 tahun di Bangladesh harus menjalani operasi darurat setelah seekor belut hidup masuk ke dalam tubuhnya melalui anus dan menyebabkan usus besarnya robek. Kasus medis yang sangat langka ini berujung pada infeksi serius di rongga perut dan nyaris mengancam nyawanya.

Laporan kasus tersebut dipublikasikan dalam International Journal of Surgery Case Reports oleh tim dokter dari Bangladesh dan Nepal. Para peneliti menyebut insiden ini merupakan salah satu kasus paling tidak biasa yang pernah mereka tangani dan hanya memiliki satu laporan serupa di dunia.

Pria tersebut datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut hebat disertai tanda-tanda peritonitis, yaitu infeksi pada lapisan rongga perut yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani.

Awalnya, tim medis melakukan berbagai pemeriksaan untuk mencari penyebab kondisi pasien yang terus memburuk. Setelah didesak memberikan riwayat kejadian secara lengkap, pria itu akhirnya mengaku bahwa sehari sebelumnya, saat sedang memancing, seekor belut masuk ke dalam pakaiannya dan kemudian merayap masuk melalui anus.

Meski menyadari kejadian tersebut, ia memilih tidak segera mencari pertolongan medis karena berharap belut itu akan keluar dengan sendirinya.

"Penyusupan atau penyisipan benda asing tidak jarang terjadi, terutama pada populasi yang terlibat dalam pekerjaan tertentu atau kegiatan rekreasi," tulis tim dokter dalam laporan kasus tersebut.

"Namun, penetrasi dinding usus oleh hewan hidup, seperti ikan, adalah peristiwa yang tidak biasa dan hampir tidak terdokumentasi," lanjut laporan tersebut.

CT Scan Ungkap Usus Bocor Hasil pemindaian menunjukkan adanya pneumoperitoneum, yaitu kondisi ketika udara terperangkap di dalam rongga perut. Temuan tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa dinding usus pasien telah mengalami kebocoran sehingga berisiko memicu infeksi yang lebih luas.