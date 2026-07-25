Houthi Serang Arab Saudi dengan Rudal, Konflik Timur Tengah Meluas di Tengah Ancaman Perang Iran-AS

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Kelompok Houthi yang didukung Iran mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke Kota Jizan, Arab Saudi, pada Sabtu (25/7) waktu setempat. Serangan tersebut menjadi aksi balasan atas operasi militer Riyadh terhadap sejumlah target Houthi di Yaman dan menandai semakin meluasnya konflik Timur Tengah yang kini melibatkan lebih banyak negara.
Eskalasi terbaru ini memperlihatkan perang tidak lagi hanya berpusat pada ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Arab Saudi kini kembali menjadi sasaran langsung Houthi, sementara bentrokan juga meluas ke Laut Merah, Teluk Oman, Bahrain, Yordania, Irak, hingga Kuwait.
Melansir Guardian, Houthi menyatakan serangan ke Jizan dilakukan sebagai respons atas serangan udara Arab Saudi sehari sebelumnya yang menghantam sejumlah fasilitas militer mereka, termasuk pangkalan angkatan laut di Kota Hodeida dan kamp militer di Pulau Kamaran.
Sebelumnya, kelompok tersebut menuduh Arab Saudi melakukan 'eskalasi berbahaya' dan menegaskan bahwa tindakan tersebut 'tidak akan dibiarkan tanpa balasan'.
Serangan balasan Houthi terjadi setelah Arab Saudi meluncurkan operasi terhadap posisi-posisi militer kelompok itu. Riyadh menyatakan serangan dilakukan untuk melindungi jalur pelayaran internasional di Laut Merah setelah Houthi mengumumkan blokade maritim terhadap kerajaan tersebut dan menyerang kapal-kapal komersial.
Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki al-Maliki, mengatakan Houthi telah mengancam keamanan pelayaran internasional.
"Militer teroris Houthi menargetkan kapal-kapal komersial di Laut Merah," kata Turki al-Maliki melalui akun X.
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Ia menegaskan koalisi telah memberikan respons militer yang tegas.
"Koalisi melaksanakan respons yang tegas dan kuat dengan menargetkan lokasi militer Houthi yang digunakan untuk mengancam pelayaran di Laut Merah, dan respons militer kini telah selesai," ujarnya.
Saling serang tersebut terjadi setelah Houthi mengklaim menyerang dua kapal Arab Saudi dalam sepekan terakhir. Riyadh telah mengonfirmasi salah satu serangan terhadap kapalnya di Laut Merah.
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