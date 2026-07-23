Jepang Janjikan Dukungan Keamanan bagi ASEAN di Tengah Kekhawatiran atas Tiongkok

JawaPos.com – Jepang berkomitmen memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap aktivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dalam pertemuan tahunan dengan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (23/7), Motegi menegaskan Jepang akan membantu negara-negara ASEAN meningkatkan kemampuan melindungi wilayah daratan maupun perairan mereka.

Menurut Motegi, ASEAN memiliki posisi sentral dalam mewujudkan visi Jepang mengenai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ia juga menilai tatanan internasional yang berlandaskan hukum saat ini menghadapi berbagai tantangan.

Selain kerja sama pertahanan, Jepang berjanji memperluas kolaborasi di bidang keamanan ekonomi. Fokus kerja sama mencakup rantai pasok mineral kritis, pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga penanganan bencana.

"Tujuan kami adalah membangun kawasan yang lebih kuat dan lebih makmur bersama. Kami ingin terus memperkuat hubungan yang dilandasi rasa saling percaya," ujar Motegi.

ASEAN saat ini beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta anggota baru Timor-Leste.

Pada hari yang sama, para menteri luar negeri dari Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India yang tergabung dalam Quad juga menegaskan kembali komitmen mereka mempererat kerja sama dengan ASEAN. Keempat negara menyebut ASEAN sebagai mitra strategis komprehensif.

Quad menyatakan akan memperluas kerja sama di bidang keamanan maritim, teknologi kritis dan teknologi baru, serta bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Asia Tenggara.

Pertemuan tersebut berlangsung kurang dari dua bulan setelah pertemuan Quad di New Delhi. Forum itu kembali menunjukkan soliditas anggotanya di tengah evaluasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap peran Quad dalam kebijakan "America First".