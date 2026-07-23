Indonesia Pimpin ASEAN Smart Cities, Angkat Isu Sampah Jadi Agenda Prioritas

JawaPos.com - Delegasi peserta ASEAN-ID Blue mempelajari praktik pengembangan ekonomi biru di Banyuwangi melalui kunjungan ke Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) Lateng dan kawasan konservasi Bangsring Underwater.

ASEAN-ID Blue merupakan forum internasional yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (Ministry of Foreign Affairs and Trade/MFAT).

Forum tersebut mempertemukan negara-negara ASEAN, negara anggota East Asia Summit (EAS), dan anggota Pacific Islands Forum (PIF) untuk berbagi praktik pengembangan ekonomi biru berbasis masyarakat.

Delegasi juga mengunjungi Bangsring Underwater untuk melihat praktik konservasi laut yang dikembangkan masyarakat pesisir melalui rehabilitasi terumbu karang dan pengembangan ekowisata.

Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Zelda Wulan Kartika mengatakan masa depan ekonomi biru ASEAN akan sangat ditentukan praktik-praktik di tingkat lokal seperti yang dikembangkan di Banyuwangi.

”Koperasi nelayan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok konservasi berperan menerjemahkan komitmen kerja sama antarnegara menjadi manfaat nyata bagi Masyarakat,” papar Zelda Wulan Kartika dilansir dari Antara.

Sementara itu, Indonesia memimpin pembahasan strategis pengembangan kota cerdas dalam The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting. Dalam forum tersebut, Indonesia mengangkat isu pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai agenda prioritas kawasan ASEAN.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA yang juga menjabat sebagai National Representative dan Shepherd ASEAN Smart Cities Network (ASCN).