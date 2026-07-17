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Meuthia Nabila
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.14 WIB

Korea Aerospace Industries Menyelesaikan Pengiriman Enam Jet Latih T-50i ke Indonesia

Pesawat latih T-50i yang digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia. (Korea Aerospace Industries) - Image

Pesawat latih T-50i yang digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia. (Korea Aerospace Industries)

JawaPos.com - Perusahaan pertahanan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd., telah menyelesaikan pengiriman enam jet latih canggih T-50i tambahan.
 
KAI mengatakan pada hari Kamis (16/7), bahwa mereka telah menyelesaikan pengiriman enam jet latih canggih T-50i tambahan ke Indonesia.
 
KAI menandatangani kontrak  pertama untuk memasok pesawat T-50i kepada Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2021 dan mulai melakukan pengiriman pada bulan Februari di tahun tersebut.
 
Untuk diketahui, perusahaan pesawat tersebut, pertama kali menandatangani kesepakatan untuk memasok 16 jet latih T-50 ke Indonesia.
 
Pesawat mulai dikirimkan pada tahun 2011, dan kini telah mengirimkan 22 pesawat. Dikutip dari Korea Times, Indonesia adalah pelanggan luar negeri pertama untuk T-50i.
 
Seri T-50i merupakan varian ekspor dari jet latih supersonik, buatan dalam negeri pertama Korea Selatan.
 
Indonesia telah mengakuisisi 42 pesawat buatan Korea Selatan, termasuk 20 jet latih KT-1. Indonesia dan Korea Selatan telah memperluas kerjasama di sektor pertahanan mereka.
 
Di mana Indonesia mengambil bagian dalam proyek pengembangan bersama, jet tempur KF-21 buatan Korea Selatan.
Editor: Novia Tri Astuti
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