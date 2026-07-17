'HOPE' Jadi Film Tercepat Tahun 2026 yang Melampaui 1 Juta Penonton di Korea Selatan

JawaPos.com - Film 'HOPE' memulai debutnya dengan masuk ke box office di Korea Selatan. Pada tanggal 17 Juli, Dewan Film Korea mengumumkan bahwa film 'HOPE' telah mendapatkan 1.003.960 penonton, hingga pukul 12 siang KST (Korea Standard Time).

Film 'HOPE' kini menjadi film yang dirilis pada tahun 2026 dan tercepat melampaui 1 juta penonton. Dikutip dari Soompi, film ini mengalahkan film blockbuster terbaru 'Colony' dan film yang memecahkan rekor di tahun yang sama 'The King’s Warden.'

'HOPE' pertama kali tayang di bioskop Korea Selatan pada 15 Juli, yang berarti hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga hari, untuk mencapai tonggak sejarah tersebut.

Disutradarai oleh Na Hong Jin, 'HOPE' adalah film thriller aksi fiksi ilmiah yang dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Hwang Jung Min, Jo In Sung, dan Jung Ho Yeon, serta aktor Hollywood yaitu Michael Fassbender, Alicia Vikander, hingga Taylor Russell.

'HOPE' mengisahkan tentang Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala pos polisi di Pelabuhan Hopo, sebuah desa yang terletak di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ).

Setelah para pemuda setempat melaporkan penampakan harimau, Bum Seok dan seluruh desa dilanda keadaan darurat, karena mereka menghadapi kenyataan yang tidak terbayangkan.

Jung Ho Yeon berperan sebagai Sung Ae, seorang petugas polisi, sementara Jo In Sung berperan sebagai seorang pemuda bernama Sung Gi.

Walaupun 'HOPE' sudah mendulang kesuksesan di box office Korea Selatan, namun hingga saat ini belum ada pengumuman film tersebut tayang di bioskop Indonesia.