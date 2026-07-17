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Djati Waluyo
Jumat, 17 Juli 2026 | 15.54 WIB

Ketegangan AS dan Iran Kembali Picu Lonjakan Harga Minyak

Konflik yang melanda Timur Tengah mengakibatkan harga minyak dunia melonjak (Sumber: Getty Images) - Image

Konflik yang melanda Timur Tengah mengakibatkan harga minyak dunia melonjak (Sumber: Getty Images)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia dunia kembali naik pada perdagangan Jumat (17/7) akibat Teheran meminta Houti Yaman Bersiap untuk menutup jalur eskpor minyak di Laut Merah.

Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,35 persen ke level 85,23 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 1,22 persen ke level 79,92 dollar per barel.

Dilansir CNBC, Iran meminta Houthi untuk bersiap menutup jalur minyak Laut Merah jika AS menyerang infrastruktur listrik Iran. Pasalnya, pada pekan ini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengulangi ancaman untuk menyerang pembangkit listrik dan jembatan Iran.

"Dengan Selat Hormuz yang sudah tertutup, ancaman ini meningkatkan risiko serius terganggunya kedua jalur ekspor minyak utama Timur Tengah secara bersamaan,” ujar Direktur di perusahaan pialang StoneX, Alex Hodes.

Adapun, total volume minyak bumi yang melewati Bab el-Mandeb mencapai 7,4 juta barel per hari pada bulan Juni, atau sekitar 7 persen dari produksi minyak global, menurut data Kpler, naik dari 4,2 juta barel per hari tahun lalu.

“Gangguan simultan yang memengaruhi Hormuz dan Bab el-Mandeb akan secara signifikan memperkuat tekanan rantai pasokan, meningkatkan kendala ketersediaan kapal tanker, dan menaikkan premi asuransi,” ujar Financial Markets Strategist Lead Exness, Wael Makarem.

Dilansir Reuters, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah AS turun 1,7 juta barrel pada pekan lalu. Angka itu lebih kecil dibandingkan perkiraan analis yang turun sebesar 2,6 juta barrel.

Analis senior Price Futures Group Phil Flynn mengatakan, pelaku pasar mulai terbiasa menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah sehingga dampaknya terhadap harga minyak tidak sebesar sebelumnya

“Tampaknya ada perasaan bahwa kita pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, Dan ada kesan dari laporan EIA bahwa pasokan, alih-alih terus menyusut, justru mulai stabil," ujar Flynn.

Editor: Kuswandi
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