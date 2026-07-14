Trump Klaim Militer Iran Lumpuh, Sebut Mojtaba Khamenei 90 Persen Sudah Tiada

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah kehilangan sebagian besar kemampuan militernya setelah serangkaian serangan gabungan AS dan Israel. Trump juga menyebut para komandan terbaik Iran telah tewas serta mengklaim Mojtaba Khamenei, putra mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, kini 90 persen telah tiada.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News, ketika konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah berakhirnya gencatan senjata yang sempat berlangsung selama beberapa bulan.

"Mereka tidak memiliki angkatan laut, mereka tidak memiliki angkatan udara, semuanya sudah hilang. Anti-pesawat mereka hilang, para pemimpin mereka semuanya telah terbunuh, para pemimpin terbaik mereka telah terbunuh," kata Trump.

Trump menilai kekuatan pertahanan Iran kini telah hancur akibat serangan yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel. Menurutnya, angkatan laut, angkatan udara, hingga sistem pertahanan udara Iran sudah tidak lagi menjadi ancaman.

Trump Sebut Para Pemimpin Terbaik Iran Telah Tewas Dalam wawancara yang sama, Trump kembali menegaskan bahwa para pemimpin militer terbaik Iran telah gugur selama perang berlangsung.

"Mereka sudah pergi. Khomeini sudah pergi," ujar Trump.

Trump menggunakan nama Khomeini, pemimpin Revolusi Iran yang wafat pada 1989. Namun, pernyataan tersebut tampaknya merujuk kepada Ali Khamenei yang dilaporkan tewas pada hari pertama perang, yakni 28 Februari.

Trump kemudian menambahkan klaim lain mengenai Mojtaba Khamenei.