Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 15 Juli 2026 | 01.02 WIB

Iran Eksekusi Mati 2 Anggota ISIS, Didakwa Rencanakan Pemberontakan Bersenjata

Ilustrasi Iran eksekusi mati dua anggota ISIS. (APA) - Image

Ilustrasi Iran eksekusi mati dua anggota ISIS. (APA)

JawaPos.com - Pemerintah Iran dilaporkan mengeksekusi mati dua orang yang disebut sebagai anggota kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Keduanya dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Republik Islam Iran.

Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung Iran menguatkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada keduanya.

Media pemerintah Iran pada Selasa (14/7) melaporkan, dua terpidana tersebut adalah Mohieddin Abdollahi dan Hossein Palani.

Menurut laporan itu, keduanya merupakan bagian dari sebuah sel ISIS yang dibentuk setelah kelompok tersebut kehilangan wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah.

Pihak berwenang Iran menyebut sel tersebut tengah menyiapkan rencana serangan di dalam wilayah Iran sebelum akhirnya berhasil digagalkan aparat keamanan.

Operasi penangkapan dilakukan setelah pasukan keamanan Iran menemukan lokasi persembunyian kelompok tersebut di kawasan pegunungan Bamo, dekat perbatasan Iran-Irak.

Dalam operasi itu, sejumlah anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas, sementara beberapa lainnya berhasil ditangkap.

Iran juga kehilangan tiga anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang dilaporkan gugur dalam baku tembak.

Selain menangkap para tersangka, aparat keamanan menyita berbagai senjata, amunisi, serta perlengkapan lain yang diduga akan digunakan dalam rencana serangan tersebut.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
AS Luncurkan Serangan Malam Ketiga ke Iran, Trump Umumkan Blokade Selat Hormuz dan Tarif 20 Persen untuk Kapal - Image
Internasional

AS Luncurkan Serangan Malam Ketiga ke Iran, Trump Umumkan Blokade Selat Hormuz dan Tarif 20 Persen untuk Kapal

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.31 WIB

Trump Klaim Militer Iran Lumpuh, Sebut Mojtaba Khamenei 90 Persen Sudah Tiada - Image
Internasional

Trump Klaim Militer Iran Lumpuh, Sebut Mojtaba Khamenei 90 Persen Sudah Tiada

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.30 WIB

Ketegangan AS-Iran Meningkat, Harga Minyak Brent dan WTI Tembus Level Baru - Image
Internasional

Ketegangan AS-Iran Meningkat, Harga Minyak Brent dan WTI Tembus Level Baru

Selasa, 14 Juli 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore