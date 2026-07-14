Iran Eksekusi Mati 2 Anggota ISIS, Didakwa Rencanakan Pemberontakan Bersenjata

Ilustrasi Iran eksekusi mati dua anggota ISIS. (APA)
JawaPos.com - Pemerintah Iran dilaporkan mengeksekusi mati dua orang yang disebut sebagai anggota kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Keduanya dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Republik Islam Iran.
Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung Iran menguatkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada keduanya.
Media pemerintah Iran pada Selasa (14/7) melaporkan, dua terpidana tersebut adalah Mohieddin Abdollahi dan Hossein Palani.
Menurut laporan itu, keduanya merupakan bagian dari sebuah sel ISIS yang dibentuk setelah kelompok tersebut kehilangan wilayah kekuasaannya di Irak dan Suriah.
Pihak berwenang Iran menyebut sel tersebut tengah menyiapkan rencana serangan di dalam wilayah Iran sebelum akhirnya berhasil digagalkan aparat keamanan.
Operasi penangkapan dilakukan setelah pasukan keamanan Iran menemukan lokasi persembunyian kelompok tersebut di kawasan pegunungan Bamo, dekat perbatasan Iran-Irak.
Dalam operasi itu, sejumlah anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas, sementara beberapa lainnya berhasil ditangkap.
Iran juga kehilangan tiga anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang dilaporkan gugur dalam baku tembak.
Selain menangkap para tersangka, aparat keamanan menyita berbagai senjata, amunisi, serta perlengkapan lain yang diduga akan digunakan dalam rencana serangan tersebut.
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