AS Kembali Serang Iran, Kali Ini Ledakan Terjadi di Iran Selatan

JawaPos.com - Ledakan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah selatan Iran pada Senin (13/7) pagi. Stasiun televisi pemerintah, IRIB, melaporkan beberapa ledakan di Bandar Abbas serta di Sirik, Pulau Qeshm, dan Jask, semuanya di provinsi Hormozgan.
Kantor Berita Mehr juga melaporkan ledakan di kota-kota selatan Bushehr dan Kangan.
Dilansir dari Antara, Otoritas provinsi Hormozgan mengatakan tidak ada korban sipil yang dilaporkan dalam serangan terbaru, menurut Mehr.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan telah melancarkan serangan tambahan terhadap Iran, mencatat bahwa serangan tersebut dimaksudkan untuk lebih melemahkan kemampuan Teheran untuk menyerang pelaut sipil dan kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Ketegangan regional telah meningkat dalam beberapa hari terakhir di tengah aksi baku serang antara pasukan Amerika Serikat dan Iran.
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Pada Minggu (12/7), Iran mengatakan telah melancarkan serangan terhadap situs militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah sasaran serangan di Iran.
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