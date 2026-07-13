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Rian Alfianto
Senin, 13 Juli 2026 | 19.16 WIB

AS Luncurkan Gelombang Serangan Baru ke Iran, Trump Sesumbar: Kami Menghajar Mereka!

Serangan AS ke Iran di sekitar PLTN Bushehr. (Al-Jazeera). - Image

Serangan AS ke Iran di sekitar PLTN Bushehr. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Amerika Serikat kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Iran di tengah meningkatnya konflik di Selat Hormuz. Gelombang serangan terbaru ini memicu respons keras dari Teheran yang menyebut seluruh upaya diplomasi selama beberapa bulan terakhir kini menjadi sia-sia.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan bahwa serangan baru dimulai sekitar pukul 21.00 GMT pada Minggu malam. Operasi tersebut disebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang kapal dagang dan kapal sipil yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia.

CENTCOM menyatakan Presiden Donald Trump memerintahkan operasi tersebut untuk 'meminta pertanggungjawaban pasukan Iran'.

Trump sendiri mengomentari operasi militer itu dengan nada tegas.

"Kami memukuli mereka," klaim Trump, merujuk pada serangan terhadap Iran sepanjang akhir pekan.

Serangan Balasan Iran Perluas Konflik

Sebelum gelombang serangan terbaru AS dimulai, Iran lebih dulu menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di beberapa negara kawasan Teluk pada Minggu.

Teheran juga kembali menyatakan penutupan Selat Hormuz, sehingga memunculkan kekhawatiran baru terhadap keberlangsungan gencatan senjata sementara yang baru disepakati kedua negara bulan lalu.

Meski demikian, CENTCOM mengatakan sebagian kapal komersial masih dapat melintasi jalur pelayaran tersebut.

Konflik kali ini menjadi salah satu eskalasi terbesar sejak perang pecah pada akhir Februari. Militer AS mengklaim telah melancarkan sekitar 140 serangan hanya pada Sabtu malam.

Editor: Banu Adikara
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