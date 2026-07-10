Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 11 Juli 2026 | 06.25 WIB

Sam Altman Ungkap OpenAI Ubah Strategi Peluncuran AI Setelah Negosiasi dengan Pemerintah AS

CEO OpenAI Sam Altman (Fortune) - Image

CEO OpenAI Sam Altman (Fortune)

JawaPos.com - OpenAI tidak lagi sepenuhnya menentukan sendiri kapan dan bagaimana teknologi kecerdasan buatannya diluncurkan. Di balik peluncuran model GPT-5.6, perusahaan yang dipimpin Sam Altman itu ternyata melakukan serangkaian perubahan setelah berdiskusi dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, menandai semakin besarnya campur tangan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap pengembangan AI tercanggih.

Dalam wawancara dengan CNBC, Altman mengungkapkan OpenAI melakukan "banyak perubahan" selama proses pembahasan dengan pejabat pemerintah sebelum model tersebut tersedia untuk publik. Meski tidak merinci bentuk penyesuaian yang dilakukan, pernyataan itu menunjukkan bahwa perusahaan AI kini harus memperhitungkan aspek keamanan nasional dan regulasi sebelum memperkenalkan teknologi baru.

Dilansir dari Fortune, Jumat (10/7/2026), Altman mengatakan komunikasi dengan pemerintah melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Menurutnya, proses evaluasi tersebut dapat menjadi pola baru dalam hubungan antara perusahaan teknologi dan regulator di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko AI.

Sebelumnya, peluncuran GPT-5.6 tidak langsung diberikan kepada seluruh pengguna. OpenAI membatasi akses awal hanya untuk sejumlah mitra tertentu setelah pemerintahan Trump meminta perusahaan melakukan peluncuran bertahap. Setelah melalui rangkaian pembahasan dan pengujian, model tersebut akhirnya memperoleh izin untuk tersedia lebih luas kepada publik. 

Altman menjelaskan pemerintah AS sedang melakukan evaluasi terhadap model AI baru untuk mengidentifikasi potensi risiko, terutama terkait keamanan siber. Namun, dia menilai proses pengawasan tersebut harus berjalan dengan aturan yang jelas agar tidak menghambat inovasi.

"Saya pikir hal itu baik selama prosesnya dapat dipahami, adil, dan cepat. Pemerintah tampaknya benar-benar memiliki tujuan yang sama, dan perkiraan saya, proses berikutnya untuk model kami selanjutnya akan jauh lebih lancar," kata Altman

Langkah OpenAI tersebut terjadi di tengah meningkatnya perhatian Washington terhadap keamanan teknologi AI. Perusahaan pesaingnya, Anthropic PBC, sebelumnya sempat menghadapi pembatasan setelah Departemen Perdagangan AS menerapkan kontrol ekspor yang membatasi akses asing terhadap model AI mereka. Pembatasan itu kemudian dibatalkan setelah berlangsung pembicaraan yang menghasilkan tambahan perlindungan keamanan siber pada teknologi Anthropic. 

Perkembangan ini menunjukkan perubahan besar dalam industri AI global, ketika pemerintah mulai memperlakukan model kecerdasan buatan tingkat lanjut sebagai teknologi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional. Perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, dan raksasa teknologi lain kini harus menyeimbangkan kecepatan inovasi dengan tuntutan regulasi yang semakin ketat.

Di luar pembahasan mengenai peluncuran model AI, Altman juga menanggapi laporan media mengenai kemungkinan OpenAI memberikan 5 persen saham perusahaan kepada pemerintah AS. Dia menolak memberikan detail lebih lanjut dan menyebut pemberitaan mengenai rencana itu mengandung banyak ketidakakuratan.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
OpenAI Ajukan Dokumen Rahasia ke SEC, Buka Jalan Menuju Penawaran Saham Perdana di Wall Street - Image
Internasional

OpenAI Ajukan Dokumen Rahasia ke SEC, Buka Jalan Menuju Penawaran Saham Perdana di Wall Street

Rabu, 10 Juni 2026 | 04.37 WIB

Anthropic Capai Valuasi 965 Miliar Dolar AS, Geser OpenAI jadi Perusahaan AI Paling Bernilai di Dunia - Image
Internasional

Anthropic Capai Valuasi 965 Miliar Dolar AS, Geser OpenAI jadi Perusahaan AI Paling Bernilai di Dunia

Selasa, 2 Juni 2026 | 06.07 WIB

Microsoft Raup Rp 525 Triliun dari OpenAI, Namun OpenAI Kini Lebih Cepat Kuasai Penjualan Model AI Global - Image
Teknologi

Microsoft Raup Rp 525 Triliun dari OpenAI, Namun OpenAI Kini Lebih Cepat Kuasai Penjualan Model AI Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 01.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore