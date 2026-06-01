Anthropic Capai Valuasi 965 Miliar Dolar AS, Geser OpenAI jadi Perusahaan AI Paling Bernilai di Dunia

JawaPos.com — Anthropic, perusahaan kecerdasan buatan di balik chatbot Claude, mencatat valuasi baru sebesar 965 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17.193 triliun (kurs Rp 17.820 per dolar AS) setelah menyelesaikan putaran pendanaan terbaru. Dengan capaian tersebut, perusahaan ini melampaui OpenAI dan resmi menjadi startup AI dengan valuasi tertinggi di dunia.

Putaran pendanaan terbaru sebesar 65 miliar dolar AS menjadi salah satu injeksi modal terbesar dalam industri teknologi modern. Didukung oleh sejumlah investor besar seperti Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, dan Sequoia Capital, suntikan dana ini memperkuat posisi Anthropic dalam kompetisi ketat sektor kecerdasan buatan yang kini semakin ditentukan oleh skala pendanaan, kapabilitas model, serta adopsi di sektor korporasi.

Melansir The Guardian, Senin (1/6/2026), lonjakan valuasi ini mencerminkan perubahan besar dalam struktur industri AI global yang kini bergerak semakin cepat dan padat modal. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pertumbuhan Anthropic banyak ditopang oleh meningkatnya penggunaan produk mereka di kalangan perusahaan besar, terutama setelah peluncuran alat bantu pemrograman yang lebih canggih dan terintegrasi.

Dalam pernyataan resminya, Chief Financial Officer Anthropic (CFO), Krishna Rao, mengatakan, “Claude semakin menjadi bagian yang tidak tergantikan bagi komunitas pelanggan global kami yang terus berkembang, dan kami terus bekerja tanpa henti untuk membuat alat seperti Claude Code dan Cowork menjadi lebih bermanfaat, lebih kuat, serta lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka.”

Strategi perusahaan yang semakin berfokus pada kebutuhan pengguna korporasi dan bukan sekadar pasar konsumen umum tersebut memperkuat posisi Anthropic di segmen enterprise, yang dinilai lebih stabil sekaligus memiliki nilai ekonomi jangka panjang yang besar dibandingkan model bisnis berbasis konsumen.

Di sisi lain, posisi OpenAI yang sebelumnya mendominasi industri kini tergeser setelah mencatat valuasi sekitar 852 miliar dolar AS usai putaran pendanaan pada Maret lalu. Perubahan ini menunjukkan bahwa persaingan tidak lagi hanya ditentukan oleh dominasi awal pasar, tetapi juga oleh kemampuan menarik modal dalam skala besar secara berulang.

Selain itu, kenaikan valuasi Anthropic juga memicu ekspektasi terhadap gelombang penawaran umum perdana atau IPO di sektor teknologi, termasuk dari perusahaan-perusahaan AI besar lain yang tengah mempersiapkan langkah serupa. Sejumlah pelaku industri mulai dipandang sebagai kandidat kuat untuk melantai di pasar publik dalam beberapa tahun ke depan, seiring meningkatnya minat investor terhadap teknologi kecerdasan buatan.

Di saat yang sama, percepatan arus investasi ke sektor AI memunculkan perhatian dari kalangan analis terkait kesesuaian antara valuasi dan fundamental bisnis. Skala kenaikan nilai perusahaan yang sangat cepat dinilai membuat pasar semakin sensitif terhadap potensi koreksi apabila ekspektasi pertumbuhan tidak tercapai.

Di luar aspek bisnis, Anthropic sendiri menempatkan isu keamanan sebagai salah satu fokus utama pengembangan teknologi mereka, dengan penekanan pada pengendalian risiko penggunaan model AI dalam konteks yang lebih luas. Langkah ini membedakan strategi perusahaan tersebut dari sebagian pesaing yang lebih agresif mengejar ekspansi produk dan pasar.