Prosesi Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Resmi Berakhir, Dilakukan Tertutup

Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei jelang pemakaman. (AFP via Al-Jazeera)
JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akhirnya dimakamkan di kompleks suci Imam Reza di Kota Mashhad, Kamis (9/7) waktu setempat.
Pemakaman itu dilakukan lebih dari empat bulan setelah Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menghantam kediamannya di Teheran.
Prosesi pemakaman menandai berakhirnya rangkaian penghormatan nasional yang berlangsung selama sepekan dan dihadiri jutaan warga Iran.
Pemakaman sempat tertunda akibat pecahnya perang antara Iran dengan AS dan Israel setelah serangan pada 28 Februari lalu.
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Media pemerintah Iran melaporkan jenazah Khamenei dimakamkan secara tertutup di Mausoleum Imam Reza, situs paling suci bagi umat Syiah di Iran sekaligus tempat kelahirannya di Mashhad.
Kompleks tersebut dikenal sebagai salah satu pusat ziarah terbesar di dunia Islam dengan kubah emas dan menara berlapis emas yang menjadi ikon kota.
Sebelum dimakamkan, peti jenazah Khamenei dibawa berkeliling ke sejumlah kota penting di Iran dan Irak dalam rangkaian prosesi penghormatan terakhir.
Pemerintah Iran mengklaim lebih dari 15 juta orang menghadiri prosesi tersebut.
Bahkan, sejumlah perkiraan resmi menyebut jumlah pelayat bisa mencapai lebih dari dua kali lipat angka tersebut.
Rangkaian pemakaman dimulai di kompleks keagamaan Grand Mosalla, Teheran, pada akhir pekan lalu.
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