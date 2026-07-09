AS Serang Area PLTN Bushehr, Iran Sebut 14 Orang Tewas dalam Dua Hari Serangan

Serangan AS ke Iran di sekitar PLTN Bushehr. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat setelah area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr dilaporkan menjadi sasaran serangan udara AS pada Kamis.
Di saat yang sama, pemerintah Iran menyebut sedikitnya 14 orang tewas akibat serangan Amerika dalam dua hari terakhir di berbagai wilayah selatan negara itu.
Serangan terbaru terjadi di tengah eskalasi konflik yang dipicu aksi saling balas setelah Iran menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.
Kondisi tersebut semakin memperbesar kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Teluk yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia.
Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, proyektil Amerika menghantam area perimeter atau kawasan sekitar PLTN Bushehr, mengutip keterangan Wakil Gubernur Provinsi Bushehr, Ehsan Jahangirian.
Ia mengatakan serangan AS juga menyasar sejumlah lokasi lain di Provinsi Bushehr, termasuk Pangkalan Militer Choghaddak serta dermaga nelayan Benoud di Asaluyeh.
"Serangan berlanjut menghantam beberapa lokasi di Provinsi Bushehr, termasuk area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir, pangkalan militer Choghaddak, dan dermaga nelayan," kata Ehsan Jahangirian seperti dikutip IRNA.
Meski area sekitar fasilitas nuklir menjadi sasaran, Jahangirian mengatakan belum ada laporan korban jiwa dari serangan di Bushehr.
Namun, ia mengungkapkan bahwa serangan di Dermaga Benoud menyebabkan sejumlah kapal nelayan milik warga terbakar. Tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk menangani situasi, menilai tingkat kerusakan, sekaligus mengamankan lokasi yang terdampak.
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