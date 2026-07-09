Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 10 Juli 2026 | 01.35 WIB

AS Serang Area PLTN Bushehr, Iran Sebut 14 Orang Tewas dalam Dua Hari Serangan

Serangan AS ke Iran di sekitar PLTN Bushehr. (Al-Jazeera) - Image

Serangan AS ke Iran di sekitar PLTN Bushehr. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat setelah area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr dilaporkan menjadi sasaran serangan udara AS pada Kamis.

Di saat yang sama, pemerintah Iran menyebut sedikitnya 14 orang tewas akibat serangan Amerika dalam dua hari terakhir di berbagai wilayah selatan negara itu.

Serangan terbaru terjadi di tengah eskalasi konflik yang dipicu aksi saling balas setelah Iran menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Kondisi tersebut semakin memperbesar kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Teluk yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia.

Menurut kantor berita pemerintah Iran, IRNA, proyektil Amerika menghantam area perimeter atau kawasan sekitar PLTN Bushehr, mengutip keterangan Wakil Gubernur Provinsi Bushehr, Ehsan Jahangirian.

Ia mengatakan serangan AS juga menyasar sejumlah lokasi lain di Provinsi Bushehr, termasuk Pangkalan Militer Choghaddak serta dermaga nelayan Benoud di Asaluyeh.

"Serangan berlanjut menghantam beberapa lokasi di Provinsi Bushehr, termasuk area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir, pangkalan militer Choghaddak, dan dermaga nelayan," kata Ehsan Jahangirian seperti dikutip IRNA.

Belum Ada Korban di Bushehr, Kapal Nelayan Terbakar

Meski area sekitar fasilitas nuklir menjadi sasaran, Jahangirian mengatakan belum ada laporan korban jiwa dari serangan di Bushehr.

Namun, ia mengungkapkan bahwa serangan di Dermaga Benoud menyebabkan sejumlah kapal nelayan milik warga terbakar. Tim tanggap darurat telah dikerahkan untuk menangani situasi, menilai tingkat kerusakan, sekaligus mengamankan lokasi yang terdampak.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Donald Trump Sebut AS Punya Banyak Cara untuk Menang lawan Iran - Image
Internasional

Donald Trump Sebut AS Punya Banyak Cara untuk Menang lawan Iran

Kamis, 9 Juli 2026 | 23.40 WIB

Ledakan Guncang Selat Hormuz usai AS-Iran Kembali Saling Serang, Teheran Ancam Balik  - Image
Internasional

Ledakan Guncang Selat Hormuz usai AS-Iran Kembali Saling Serang, Teheran Ancam Balik 

Kamis, 9 Juli 2026 | 19.08 WIB

Iran Sebut "Bahasa Kekerasan" Trump Buktikan Kegagalan AS Buat Iran Bertekuk Lutut - Image
Internasional

Iran Sebut "Bahasa Kekerasan" Trump Buktikan Kegagalan AS Buat Iran Bertekuk Lutut

Kamis, 9 Juli 2026 | 16.19 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore