Korban Tewas Gempa Bumi di Venezuela Tembus 2.954 Jiwa

Orang-orang mencari korban di tengah reruntuhan bangunan yang hancur saat upaya penyelamatan terus berlanjut di Catia La Mar di La Guaira, Venezuela. (Edilzon Gamez/Getty Images)
JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Venezuela utara bulan lalu bertambah menjadi 2.954 orang, sementara 16.592 orang lainnya terluka, kata Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela dalam sebuah pernyataan, Sabtu (4/7).
Menurut kementerian, sejauh ini 6.462 orang telah diselamatkan setelah gempa yang memengaruhi 856 bangunan, di mana 190 bangunan di antaranya roboh.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa sebanyak 3.281 petugas penyelamat internasional dikerahkan di daerah yang terkena gempa, sementara Caracas menempatkan 29.567 personel untuk upaya bantuan.
Tim penyelamat tetap ditempatkan di daerah yang paling parah terdampak untuk memastikan keselamatan publik dan mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.
Menurut Survei Geologi AS (USGS), pada 24 Juni, dua gempa bumi dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda negara Amerika Selatan tersebut, dengan selang waktu 39 detik.
Kementerian mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 942 gempa susulan. (*)
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