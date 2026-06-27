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Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 21.26 WIB

300 Gempa Susulan Hantam Venezuela

Ilustrasi seismograf yang merekam aktivitas gempa bumi Foto: (Gulf News) - Image

Ilustrasi seismograf yang merekam aktivitas gempa bumi Foto: (Gulf News)

JawaPos.com - Tiga ratus gempa susulan telah tercatat setelah dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada Rabu, kata Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez pada Jumat, dikutip dari ANTARA.

"Sejak pukul 18:03 pada 24 Juni hingga sekarang, kami telah mencatat total 302 peristiwa seismik. Selain dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5, terdapat 300 peristiwa seismik tambahan yang dihitung sebagai gempa susulan," kata Rodriguez dalam pidato kenegaraannya.

Gempa susulan terjadi di sepanjang tiga garis patahan geologis utama yang membentang di wilayah Venezuela, katanya.

Rodriguez meminta warga untuk tetap tenang, mengikuti instruksi resmi, dan hanya mempercayai informasi resmi, seraya mencatat bahwa penyebaran laporan palsu, termasuk tentang dugaan ancaman tsunami, telah mempersulit upaya penyelamatan.

Dua gempa kuat mengguncang Venezuela pada Rabu, dengan magnitudo masing-masing 7,2 dan 7,5, menurut Survei Geologi AS.

Menurut data resmi terbaru, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 920 orang, dengan 3.360 orang lainnya luka-luka.

Hampir 400 bangunan tempat tinggal hancur, infrastruktur dan rumah sakit rusak, dan bandara utama negara itu ditutup.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa atas dampak tragis gempa bumi dahsyat tersebut. Moskow mengatakan siap memberikan bantuan kepada Caracas.

Editor: Banu Adikara
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