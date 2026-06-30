Pemerintah Iran Matangkan Persiapan jelang Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

JawaPos.com - Pemerintah Republik Islam Iran mematangkan persiapan upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur pada hari pertama serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, akhir Februari lalu.

Sebagaimana diungkapkan Brigjen Hassan Hassanzadeh yang memimpin panitia upacara pemakaman sang mendiang pemimpin, dalam siaran televisi pada Senin malam, upacara pemakaman akan diawali dengan prosesi di ibu kota Teheran pada Sabtu (4/7).

Hassanzadeh, yang juga merupakan panglima Satuan Mohammad Rasoulallah di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), menyebut pemakaman tersebut sebagai "peristiwa bersejarah" yang akan dihadiri oleh jutaan pelayat.

Ia mengatakan, upacara pelepasan sang mendiang pemimpin pada Sabtu mendatang akan dimulai pukul 6 pagi di Musalla Besar Teheran dan akan berlanjut hingga Minggu (5/7) malam.

Sejumlah upacara lain masih akan digelar hingga Senin (6/7), kata dia, menambahkan.

Menurut Hassanzadeh, persiapan rangkaian upacara tersebut berlangsung dengan gencar untuk mengakomodasi besarnya jumlah hadirin, dengan rute perjalanan yang membentang dari Teheran timur ke Teheran barat telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran pergerakan kerumunan.

Pos-pos juga telah disiapkan untuk mengakomodasi para lansia, orang-orang sakit, dan anak-anak, dengan tim medis bersiaga untuk memberikan layanan, kata dia.

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