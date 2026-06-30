Pemerintah Iran Matangkan Persiapan jelang Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

Gambar Ayatollah Ali Khamenei, mantan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang syahid pada Februari 2026 lalu. (AP)
JawaPos.com - Pemerintah Republik Islam Iran mematangkan persiapan upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur pada hari pertama serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, akhir Februari lalu.
Sebagaimana diungkapkan Brigjen Hassan Hassanzadeh yang memimpin panitia upacara pemakaman sang mendiang pemimpin, dalam siaran televisi pada Senin malam, upacara pemakaman akan diawali dengan prosesi di ibu kota Teheran pada Sabtu (4/7).
Hassanzadeh, yang juga merupakan panglima Satuan Mohammad Rasoulallah di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), menyebut pemakaman tersebut sebagai "peristiwa bersejarah" yang akan dihadiri oleh jutaan pelayat.
Ia mengatakan, upacara pelepasan sang mendiang pemimpin pada Sabtu mendatang akan dimulai pukul 6 pagi di Musalla Besar Teheran dan akan berlanjut hingga Minggu (5/7) malam.
Sejumlah upacara lain masih akan digelar hingga Senin (6/7), kata dia, menambahkan.
Menurut Hassanzadeh, persiapan rangkaian upacara tersebut berlangsung dengan gencar untuk mengakomodasi besarnya jumlah hadirin, dengan rute perjalanan yang membentang dari Teheran timur ke Teheran barat telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran pergerakan kerumunan.
Pos-pos juga telah disiapkan untuk mengakomodasi para lansia, orang-orang sakit, dan anak-anak, dengan tim medis bersiaga untuk memberikan layanan, kata dia.
Ia menyampaikan bahwa upacara untuk menghormati sang mendiang pemimpin juga direncanakan digelar di kota Qom dan Mashhad. Prosesi upacara akan berakhir pada 9 Juli di Mashhad, tempat di mana jenazah Ali Khamenei akan dikebumikan. (*)
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas