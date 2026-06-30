Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 1 Juli 2026 | 04.04 WIB

Suhu Tembus 40 Derajat Celsius, Gelombang Panas Berbahaya Melanda Kawasan Eropa

Ilustrasi cuaca panas di Eropa (Freepik) - Image

Ilustrasi cuaca panas di Eropa (Freepik)

JawaPos.com – Sejumlah wilayah Eropa tengah, timur, dan selatan dilanda gelombang panas ekstrem akibat pergeseran fenomena kubah panas yang sebelumnya menyebabkan suhu rekor di kawasan barat.

Dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (30/6), Kondisi tersebut membuat beberapa negara menghadapi suhu di atas 40 derajat Celsius serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Pemerintah di berbagai negara mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem dan meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Hungaria, Polandia, Rumania, Serbia, Kroasia, Slovakia, serta Bosnia dan Herzegovina menjadi beberapa negara yang mengeluarkan peringatan merah akibat suhu tinggi.

Kota Budapest diperkirakan mengalami suhu lebih dari 40 derajat Celsius, sementara sejumlah kota lain seperti Belgrade dan Bucharest juga mencatat suhu mendekati angka tersebut.

Pemerintah Hungaria bahkan menyediakan lebih dari 2.000 pusat pendinginan bagi masyarakat yang membutuhkan tempat perlindungan dari panas.

Gelombang panas juga menyebabkan berbagai gangguan di sejumlah wilayah Eropa, termasuk gangguan transportasi dan meningkatnya risiko kebakaran hutan.

Jerman mencatat suhu tertinggi hingga 41,7 derajat Celsius di wilayah Brandenburg, sementara beberapa jalur transportasi mengalami gangguan akibat panas yang menyebabkan rel mengalami perubahan bentuk.

Di Kroasia, petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kebakaran hutan di Pulau Vis dengan bantuan sejumlah pesawat pemadam.

Dampak gelombang panas tersebut turut meningkatkan angka kematian di beberapa negara Eropa. Prancis melaporkan lebih dari 1.000 kematian tambahan akibat gelombang panas, sedangkan Spanyol mencatat lebih dari 800 kematian tambahan selama periode cuaca ekstrem.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Gelombang Panas Ekstrem Landa Eropa, WHO Catat Lebih dari 1.300 Orang Meninggal dalam Sepekan - Image
Internasional

Gelombang Panas Ekstrem Landa Eropa, WHO Catat Lebih dari 1.300 Orang Meninggal dalam Sepekan

Senin, 29 Juni 2026 | 17.53 WIB

Piala Dunia 2026: Hanya 2 dari 7 Tim Eropa Menang, Dominasi Benua Biru Mulai Terancam - Image
Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026: Hanya 2 dari 7 Tim Eropa Menang, Dominasi Benua Biru Mulai Terancam

Rabu, 17 Juni 2026 | 04.34 WIB

Jepang Cetak Rekor Impresif: Tak Pernah Kalah dari Negara-Negara Eropa, Terbaru Tahan Belanda 2-2 di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Jepang Cetak Rekor Impresif: Tak Pernah Kalah dari Negara-Negara Eropa, Terbaru Tahan Belanda 2-2 di Piala Dunia 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 01.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore