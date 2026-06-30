Penembakan di Pusat Layanan Ibu dan Anak di Jerman Tewaskan 6 Orang, Dipicu Sengketa Hak Asuh Bayi

JawaPos.com - Sedikitnya enam orang tewas dalam aksi penembakan di sebuah pusat layanan ibu dan anak di Kota Stade, Jerman utara pada Minggu (29/6) waktu setempat. Polisi menyatakan pelaku diduga melakukan serangan setelah menghadiri pertemuan terkait sengketa hak asuh putri kandungnya yang masih berusia tiga bulan.

Melansir BBC, korban tewas terdiri atas empat perempuan dan dua laki-laki yang seluruhnya merupakan staf di fasilitas kesejahteraan anak tersebut. Selain korban meninggal, beberapa orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Bayi berusia tiga bulan yang menjadi pusat sengketa hak asuh beserta ibunya berada di lokasi saat penembakan terjadi. Namun, keduanya dipastikan selamat dan tidak mengalami cedera.

Polisi telah menangkap tiga orang, termasuk pria yang diduga sebagai pelaku penembakan. Otoritas memastikan tidak ada lagi ancaman bagi masyarakat setelah operasi pengamanan selesai dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Negara Bagian Niedersachsen (Lower Saxony), Daniela Behrens, mengatakan hasil penyelidikan awal menunjukkan aksi tersebut dipicu persoalan keluarga, bukan motif politik maupun ekonomi.

"Aksi ini tampaknya dilakukan karena alasan keluarga," kata Behrens kepada wartawan.

Ia menambahkan, peristiwa tersebut merupakan 'tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sangat berdarah dingin, tanpa motif politik atau ekonomi'.

Pelaku Datang untuk Bahas Hak Asuh Anak Polisi menerima laporan adanya suara tembakan sekitar pukul 12.10 waktu setempat. Petugas kemudian menemukan sejumlah korban di fasilitas layanan kesejahteraan anak yang berada di Jalan Dankerstrasse, Stade.

Empat perempuan dan seorang laki-laki meninggal di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya mengembuskan napas terakhir setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seluruh korban merupakan orang dewasa.