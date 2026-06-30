Anggota DPR AS Akan Dukung Penghentian Bantuan Militer untuk Israel

Tentara Israel di dalam kompleks Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kota Gaza (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat Greg Casar, menyatakan akan mendukung amendemen yang bertujuan menghentikan penggunaan dana pembayar pajak AS untuk membiayai bantuan militer kepada Israel.
Casar, yang juga menjabat sebagai ketua Kaukus Progresif Kongres AS, menuduh pemerintah Israel melakukan kejahatan perang di Gaza dan menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik dengan Iran.
“Dalam waktu dekat, DPR akan memberikan suara atas amendemen untuk menghentikan pendanaan dari pembayar pajak bagi militer Israel. Saya akan memilih untuk mendukung,” tulis Casar melalui platform X, dilansir dari Antara, Selasa (30/6).
“Pemerintah Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza dan turut menyeret Amerika ke dalam perang dengan Iran. Warga Amerika tidak seharusnya membiayai lebih banyak persenjataan untuk Netanyahu,” tambahnya.
Amendemen tersebut diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie sebagai bagian dari rancangan anggaran untuk Departemen Luar Negeri dan keamanan nasional.
Jika disetujui, amendemen itu akan menghapus bantuan militer luar negeri senilai 3,3 miliar dolar AS (sekitar Rp58,71 triliun) yang diterima Israel setiap tahun.
Namun, usulan tersebut tidak mencakup bantuan terpisah sebesar 500 juta dolar AS (sekitar Rp8,9 triliun) yang setiap tahun diberikan kepada Israel untuk sistem pertahanan rudal, termasuk Iron Dome.
Casar mengakui amendemen tersebut juga berpotensi memengaruhi sekitar 50 juta dolar AS (sekitar Rp889,5 miliar) dana untuk kegiatan diplomatik. Meski demikian, ia tetap menyatakan dukungannya.
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“Saya tentu lebih memilih memberikan suara pada amendemen yang hanya menghentikan pendanaan militer. Namun, yang paling penting saat ini adalah menentang bantuan militer bernilai miliaran dolar tersebut,” kata Casar.
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